نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للنقل تشارك بورقة علمية خلال الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل 2025 في واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل بنسخته 104، الذي عُقد في "مركز مؤتمرات والتر واشنطن" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتضمنت مشاركة الهيئة هذا العام تقديم ورقة علمية بعنوان "تطبيق نموذج التقييم المالي والاقتصادي للسكك الحديدية بين مدن المملكة".

وقد تناولت الورقة استعراض النموذج المرن الذي تم تطويره لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع النقل السككي المستقبلية في المملكة. كما أسهمت الورقة في تقديم حلول مبتكرة لدعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الباحثين والخبراء الدوليين.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت الهيئة العامة للنقل برئاسة وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق عددًا من الاجتماعات مع الجهات والشركات المتخصصة في مجال النقل الحديث؛ بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وتأتي مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل 2025؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل السككي، وتبادل المعرفة لتعزيز إستراتيجيات النقل المستدامة في المملكة، بما يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا