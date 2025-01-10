المفروض المرأة الحامل تشرب ماية قد ايه يوميا؟

الماية ضرورية لاداء وظائف فسيولوجية مختلفة في الجسم ، وبتزيد الحاجة للماية اثناء الحمل ، طب يا ترى ايه هي كمية الماية المناسبة للمرأة الحامل؟ معرفة ده هيساعدك في الحفاظ على رطوبة جسمك بشكل كافي وتقليل خطر الاصابة بمشاكل الحمل الشائعة زي الامساك, التورم, التهابات المسالك البولية ، والجسم بيستمد الماية من السوائل والاطعمة اللي بتدخل جسمك يوميا ، واحتياجات الجسم اليومية بتعتمد على عوامل زي مستويات النشاط البدني, حجم الجسم, ظروف الطقس ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على كمية الماية اللي لازم تشربيها اثناء الحمل ، وفوايدها ، ونصايح عملية لضمان الحصول على كمية كافية من الماية.

ليه مهم جدا ترطيب الجسم اثناء الحمل؟

- شرب كمية كافية من الماية هتساعد في تعزيز صحة الام وتنظيم مستويات الترطيب والتمثيل الغذائي ، وبتزيد حاجة الجسم للماية اثناء الحمل للحفاظ على ترطيب الام ودعم نمو الجنين ، وبيزيد الطلب على الماية اثناء الحمل زيادة تدريجية في حجم الدم من 6- 8 اسابيع ، وبتوصل ذروتها في الاسبوع 32 - 34.

- الماية بتساعد في تكوين السائل الامينوسي.

- زيادة التعرق بسبب زيادة نشاط الغدة الكظرية والغدة الدرقية ، وتسريع عملية التمثيل الغذائي ، وزيادة تدفق الدم للجلد.

كمية الماية المناسبة اثناء الحمل.1

ايه هي كمية الماية اللي المفروض تشربيها اثناء الحمل؟

النساء الحوامل المفروض يشربوا من 8 – 12 كوباية حوالي من 1.9 – 2.8 لتر من الماية يوميا.

الابحاث بتشير ان الشخص البالغ بيحتاج عادة من 1 – 1.5 مل من الماية لكل سعر حراري بيدخل الجسم ، ومع زيادة متطلبات السعرات الحرارية خلال كل تلت من الحمل ، بتزيد كمان حاجة الجسم للماية ، تابعي معانا واعرفي ازاي تحسبي احتياجك للماية على حسب متطلبات السعرات الحراربة المتزايدة لكل تلت من الحمل.

- التلت الاول من الحمل: اغلب النساء الحوامل اللي وزنهم طبيعي وصحتهم كويسة بيحتاجوا ل 1800 سعر حراري يوميا في التلت الاول من الحمل ، وبالتالي احتياجاتهم اليومية من الماية حوالي 1.8 – 2.7 لتر ماية ، حوالي 8 – 11 كوباية.

- التلت التاني من الحمل: المرأة الحامل في التلت التاني من الحمل بتحتاج 2200 سعرة حرارية يوميا ، عشان كده بننصح الام ب 2.2 – 3.3 لتر ماية ، حوالي 9 – 14 كوباية ماية يوميا.

- التلت التالت من الحمل: خلال التلت التالت من الحمل ، بيوصل متوسط السعرات الحرارية الموصي بيها يوميا حوالي 2400 سعرة حرارية ، وده هيناسبه احتياج يومي من الماية بين 2.4 – 3.6 لتر ، حوالي 10 – 15 كوباية ماية.

ملحوظة مهمة: شرب كمية كافية من الماية اثناء الحمل ضروري جدا للامهات عشان يكون عندهم احتياطي كافي لتحمل فقدان الدم اثناء الولادة.

كمية الماية المناسبة اثناء الحمل.2

فوايد ترطيب الجسم اثناء الحمل:

1- هيحافظ على هدوئك.

2- تخفيف الغثيان الصباحي.

3- تحسين الهضم اثناء الحمل.

4- تقليل الوذمة.

5- تعزيز طاقة الجسم.

6- تقليل خطر الاصابة بعدوى المسالك البولية.

7- تقليل خطر الانقباضات المبكرة والولادة المبكرة.

8- ترطيب البشرة.

9- منع الامساك والبواسير المصاحبة لمشكلة الامساك.

10- الماية بتساعد على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماية بشكل كافي ، زي فيتامين ج وفيتامين ب المركب.

كمية الماية المناسبة اثناء الحمل.3

علامات الجفاف اثناء الحمل:

عدم تناول كمية كافية من الماية اثناء الحمل ممكن يأدي للجفاف ، الجفاف بيحصل لما بتشربي كمية ماية اقل من الماية اللي بيفرزها الجسم ، وده بيخلي الجسم صعب عليه يقوم بوظايفه المختلفة ، وعلامات الجفاف اثناء الحمل هي.

- الشعور بالعطس المستمر.

- بول بلون اصفر غامق او ريحنة قوية.

- دوخة.

- تعب.

- جفاف الفم والشفايف والعينين.

- انخفاض معدل التبول ، اقل من 4 مرات في اليوم.

كمية الماية المناسبة اثناء الحمل.4

نصايح لشرب كمية ماية كافية اثناء الحمل:

ممكن يكون شرب كمية ماية محسوبة موضوع مرهق بالنسبة لك ، ولكن النصايح العملية دي هتساعدك في تسهيل الموضوع عليكي.

- احتفظي بزجاجة ماية في متناول ايديكي تكون جنبك باستمرار ، وانتي خارجة خدي معاكي زجاجة ماية عشان تفتكري شرب الماية.

- اشربي ماية كل ما تحسي بالعطش على طول وقبل وبعد النشاط البدني ، واختاري الماية بدل المشروبات الغازية او مشروبات الطاقة.

- خلي من عاداتك تشربي ماية اول ما تصحي من النوم ، اشربي كمان ماية بعد كل وجبة رئيسية او وجبة خفيفة.

- اعملي ماية منعشة بنكهة مميزة ومختلفة عن طريق اضافة اوراق النعناع, شرايح الليمون, شرايح فاكهة زي الفراولة او غيرها من الفواكة المفضلة.

- جمدي الفاكهة الطازة في مكعبات تلج وضيفيها لكوباية الماية لاضافة نكهة مختلفة ، وممكن تستخدمي الماية الفوارة.

- اضبطي موبايلك عشان يفكرك بشرب الماية على فترات منتظمة.

- شيلي معاكي زجاجة ماية اثناء السفر عشان ماتعتمديش على اي حاجة تانية غير الماية للترطيب ، بالاضافة ان ده بيمنع الاصابة بالامراض المنقولة عن طريق الماية بسبب شرب ماية من مصادر غير آمنة.

نصيحة سريعة: اتجنبي او قللي من شرب الكافيين ، وابعدي عن الحرارة (مارسي الرياضة لما يكون الجو مش حر بره او جوه البيت) ، كلي فواكة مرطبة زي البطيخ لتلبية احتياجاتك الزيادة من الماية اثناء الحمل.