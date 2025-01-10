المفروض المرأة الحامل تشرب ماية قد ايه يوميا؟

الماية ضرورية لاداء وظائف فسيولوجية مختلفة في الجسم ، وبتزيد الحاجة للماية اثناء الحمل ، طب يا ترى ايه هي كمية الماية المناسبة للمرأة الحامل؟ معرفة ده هيساعدك في الحفاظ على رطوبة جسمك بشكل كافي وتقليل خطر الاصابة بمشاكل الحمل الشائعة زي الامساك, التورم, التهابات المسالك البولية ، والجسم بيستمد الماية من السوائل والاطعمة اللي بتدخل جسمك يوميا ، واحتياجات الجسم اليومية بتعتمد على عوامل زي مستويات النشاط البدني, حجم الجسم, ظروف الطقس ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على كمية الماية اللي لازم تشربيها اثناء الحمل ، وفوايدها ، ونصايح عملية لضمان الحصول على كمية كافية من الماية.
ليه مهم جدا ترطيب الجسم اثناء الحمل؟
- شرب كمية كافية من الماية هتساعد في تعزيز صحة الام وتنظيم مستويات الترطيب والتمثيل الغذائي ، وبتزيد حاجة الجسم للماية اثناء الحمل للحفاظ على ترطيب الام ودعم نمو الجنين ، وبيزيد الطلب على الماية اثناء الحمل زيادة تدريجية في حجم الدم من 6- 8 اسابيع ، وبتوصل ذروتها في الاسبوع 32 - 34.
- الماية بتساعد في تكوين السائل الامينوسي.
- زيادة التعرق بسبب زيادة نشاط الغدة الكظرية والغدة الدرقية ، وتسريع عملية التمثيل الغذائي ، وزيادة تدفق الدم للجلد.
ايه هي كمية الماية اللي المفروض تشربيها اثناء الحمل؟
النساء الحوامل المفروض يشربوا من 8 – 12 كوباية حوالي من 1.9 – 2.8 لتر من الماية يوميا.
الابحاث بتشير ان الشخص البالغ بيحتاج عادة من 1 – 1.5 مل من الماية لكل سعر حراري بيدخل الجسم ، ومع زيادة متطلبات السعرات الحرارية خلال كل تلت من الحمل ، بتزيد كمان حاجة الجسم للماية ، تابعي معانا واعرفي ازاي تحسبي احتياجك للماية على حسب متطلبات السعرات الحراربة المتزايدة لكل تلت من الحمل.
- التلت الاول من الحمل: اغلب النساء الحوامل اللي وزنهم طبيعي وصحتهم كويسة بيحتاجوا ل 1800 سعر حراري يوميا في التلت الاول من الحمل ، وبالتالي احتياجاتهم اليومية من الماية حوالي 1.8 – 2.7 لتر ماية ، حوالي 8 – 11 كوباية.
- التلت التاني من الحمل: المرأة الحامل في التلت التاني من الحمل بتحتاج 2200 سعرة حرارية يوميا ، عشان كده بننصح الام ب 2.2 – 3.3 لتر ماية ، حوالي 9 – 14 كوباية ماية يوميا.
- التلت التالت من الحمل: خلال التلت التالت من الحمل ، بيوصل متوسط السعرات الحرارية الموصي بيها يوميا حوالي 2400 سعرة حرارية ، وده هيناسبه احتياج يومي من الماية بين 2.4 – 3.6 لتر ، حوالي 10 – 15 كوباية ماية.
ملحوظة مهمة: شرب كمية كافية من الماية اثناء الحمل ضروري جدا للامهات عشان يكون عندهم احتياطي كافي لتحمل فقدان الدم اثناء الولادة.
فوايد ترطيب الجسم اثناء الحمل:
1- هيحافظ على هدوئك.
2- تخفيف الغثيان الصباحي.
3- تحسين الهضم اثناء الحمل.
4- تقليل الوذمة.
5- تعزيز طاقة الجسم.
6- تقليل خطر الاصابة بعدوى المسالك البولية.
7- تقليل خطر الانقباضات المبكرة والولادة المبكرة.
8- ترطيب البشرة.
9- منع الامساك والبواسير المصاحبة لمشكلة الامساك.
10- الماية بتساعد على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماية بشكل كافي ، زي فيتامين ج وفيتامين ب المركب.
علامات الجفاف اثناء الحمل:
عدم تناول كمية كافية من الماية اثناء الحمل ممكن يأدي للجفاف ، الجفاف بيحصل لما بتشربي كمية ماية اقل من الماية اللي بيفرزها الجسم ، وده بيخلي الجسم صعب عليه يقوم بوظايفه المختلفة ، وعلامات الجفاف اثناء الحمل هي.
- الشعور بالعطس المستمر.
- بول بلون اصفر غامق او ريحنة قوية.
- دوخة.
- تعب.
- جفاف الفم والشفايف والعينين.
- انخفاض معدل التبول ، اقل من 4 مرات في اليوم.
نصايح لشرب كمية ماية كافية اثناء الحمل:
ممكن يكون شرب كمية ماية محسوبة موضوع مرهق بالنسبة لك ، ولكن النصايح العملية دي هتساعدك في تسهيل الموضوع عليكي.
- احتفظي بزجاجة ماية في متناول ايديكي تكون جنبك باستمرار ، وانتي خارجة خدي معاكي زجاجة ماية عشان تفتكري شرب الماية.
- اشربي ماية كل ما تحسي بالعطش على طول وقبل وبعد النشاط البدني ، واختاري الماية بدل المشروبات الغازية او مشروبات الطاقة.
- خلي من عاداتك تشربي ماية اول ما تصحي من النوم ، اشربي كمان ماية بعد كل وجبة رئيسية او وجبة خفيفة.
- اعملي ماية منعشة بنكهة مميزة ومختلفة عن طريق اضافة اوراق النعناع, شرايح الليمون, شرايح فاكهة زي الفراولة او غيرها من الفواكة المفضلة.
- جمدي الفاكهة الطازة في مكعبات تلج وضيفيها لكوباية الماية لاضافة نكهة مختلفة ، وممكن تستخدمي الماية الفوارة.
- اضبطي موبايلك عشان يفكرك بشرب الماية على فترات منتظمة.
- شيلي معاكي زجاجة ماية اثناء السفر عشان ماتعتمديش على اي حاجة تانية غير الماية للترطيب ، بالاضافة ان ده بيمنع الاصابة بالامراض المنقولة عن طريق الماية بسبب شرب ماية من مصادر غير آمنة.
نصيحة سريعة: اتجنبي او قللي من شرب الكافيين ، وابعدي عن الحرارة (مارسي الرياضة لما يكون الجو مش حر بره او جوه البيت) ، كلي فواكة مرطبة زي البطيخ لتلبية احتياجاتك الزيادة من الماية اثناء الحمل.
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