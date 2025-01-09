5 حيل هتساعدك على التخلص من دهون البطن العنيدة بسرعة

التخلص من دهون البطن العنيدة ممكن تشوفي انها مهمة مستحيلة ، ولكن الحقيقة انتي تقدري تتخلصي منها بعمل تغييرات بسيطة على اسلوب حياتك ، والنهاردة هنشارك معاكم 5 حيل بسيطة هتساعدك على التخلص من دهون البطن بسرعة.

1- الجريب فروت:

الجريب فروت بيحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومليان بالالياف ، وده هيساعدك انك تحسي بالامتلاء وهيقلل من احتمالية الافراط في الاكل ، بالاضافة انه بيحتوي على مركبات زي النارينجين ، واللي بتساعد على تحسين حساسية الانسولين ، وهو عامل مرتبط بتخزين دهون البطن ، ومؤشره الجلوكوزي المنخفض هيساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاعات اللي ممكن تأدي لتخزين الدهون حوالين منطقة الخصر والبطن.

حاولي تدخلي الجريب فروت في نظامك الغذائي يوميا.

حيل للتخلص من دهون البطن.1

2- خل التفاح:

خل التفاح بيحتوي على حمض الاسيتيك ، واللي بيرتبط بتقليل تخزين الدهون وتقليل الشهية ، من خلال تعزيز الشعور بالشبع ، خل التفاح ممكن يساعدك على تناول سعرات حرارية اقل طول اليوم ، بالاضافة انه هيساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم ، وده بدوره هيمنع ارتفاع الانسولين اللي بيساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن.

ضيفي من 1 – 2 معلقة كبيرة من خل التفاح لكوباية ماية واشربيها قبل الوجبة ، وممكن كمان تضيفي خل التفاح للاكل او للسلطة مع زيت الزيتون.

حيل للتخلص من دهون البطن.2

3- التنضيف بالفرشة الجافة:

الفرشة الجافة بتساعد على تحفيز تدفق الدم والتصريف الليمفاوي ، وده بيقلل من احتباس الماية وبيخلي البطن مسطحة ، كمان بتساعد على تسريع عملية فقدان الدهون في منطقة البطن ، وسهل جدا انك تضيفي الفرشة الجافة لروتينك اليومي ، ولكن للحصول على نتايج دايمة مارسي معاها تمارين رياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

حيل للتخلص من دهون البطن.3

4- تمرين الفاكيوم:

تمرين الفاكيوم او تفريغ البطن سهل التنفيذ ، كل اللي محتاجاه كام دقيقة بس ومساحة للوقوف او الجلوس او التمدد ، التمرين ده بيساعد على تنشيط العضلة المستعرضة للبطن ، وهي العضلة البطنية العميقة اللي بتدعم العمود الفقري وبتمسك معدتك ، من خلال تقوية العضلة دي ، تمارين تفريغ البطن هتساعد على تحسين وضعية الجسم ، وتسطيح بطنك.

حيل للتخلص من دهون البطن.4

5- لف البطن:

لف البطن تعتبر طريقة شائعة بتساعد على تقليل احتباس الماية مؤقتا ، وبتساعد على تنحيف البطن بشكل بسيط ، ولكن مش بتحل محل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.