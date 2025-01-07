العناية بالايدين مهمة جدا ، لانه مع التقدم في العمر جلد الايدين بيبقى مترهل ومجعد والجفاف كمان بيأدي لزيادة المشاكل دي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل كريم طبيعي لعلاج جفاف وتجاعيد الايدين ، الكريم هيساعدك على ترطيب بشرتك بالاضافة لفوايده المضادة للشيخوخة ، والاكتر من ده كله انك تقدري تعمليه في البيت بنفسك بمكونات طبيعية.

فوايد مكونات الكريم:

- زبدة الشيا:

تعتبر مرطب فعال للبشرة الجافة ، بتحبس الرطوبة جوه البشرة ، وبتمنعها من الجفاف ، وبتحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للاكسدة وده بيخليها مفيدة لمكافحة الشيخوخة ، كمان خصائص زبدة الشيا المضادة للالتهابات بتساعد عى تقليل التورم, الحكة, الاحمرار ، وبالتالي تحسين مظهر البشرة العام.

- زيت اللبان:

زي زبدة الشيا زيت اللبان بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة قوية بتساعد عى منع الجذور الحرة المسببة للضرر ، بالاضافة انه بيعزز انتاج الكولاجين في الجلد ، وده بيحسن مرونة الجلد وشده ، وبالتالي بيساعد في تقليل ظهور التجاعيد.

- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند بيحتوي على دهون صحية وفيتامين E وده بيخليه مرطب فعال للبشرة ، والبشرة بتمتصه بسهولة وبيخليها ناعمة ونضرة ، كمان بيحمي خلايا الجلد من التأثيرات الضارة للاشعة فوق البنفسجية.

- شمع العسل:

شمع العسل بيكون طبقة واقية على سطح الجلد ، بيحبس الرطوبة وبيمنع جفاف الجلد ، وبيحافظ على البشرة ناعمة ومرنة ، بيساعد على تهدئة البشرة وتخفيف التهيجات.

- زيت اللوز الحلو:

زيت اللوز بيحتوي على خصائص مرطبة للبشرة ، كمان بيحسن لون البشرة ، ويعتبر علاج فعال لجفاف الجلد ، لانه بيحتوي على احماض دهنية اساسية بتساعد على ترطيب البشرة ، كمان زيت اللوز بيحمي البشرة من الضرر الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية بسبب وجود فيتامين E كمان بيحتوي على فيتامين A اللي بيحفز انتاج خلايا الجلد الجديدة وبيقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

- زيت اللافندر:

زيت اللافندر بيحتوي على مضادات الاكسدة ، وده بيديه القدرة على حماية واصلاح خلايا الجلد ، بالاضافة لتقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات ، وممكن انه يساعد على علاج امراض الجلد زي الاكزيما.

كريم طبيعي لعلاج جفاف وتجاعيد الايدين.1

طريقة عمل كريم لعلاج جفاف وتجاعيد الايدين:

المكونات:

- ¼ كوباية من زبدة الشيا.

- 2 معلقة كبيرة من شمع العسل مبشورين.

- 1/8 كوباية من زيت اللوز الحلو.

- 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- 15 نقطة من زيت اللبان.

- 15 نقطة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

1- اخلطي زيت جوز الهند مع زبدة الشيا وشمع العسل ودوبيهم مع بعض على حمام ماية سخنة.

2- بعد ما يدوبوا ضيفي لهم زيت اللوز الحلو.

3- سيبي الخليط يبرد لمدة 5 دقايق وبعدها ضيفي الزيوت العطرية زيت اللبان وزيت اللافندر ، وقلبي الخليط كويس.

4- انقلي الخليط في علبة او برطمان زجاجي محكم الغلق او عبوة معدنية.

5- سيبي الخليط كام ساعة لحد ما يتماسك ويبقى قوامه سميك.

6- خزنية في مكان بارد وجاف.

طريقة الاستخدام:

خدي كمية قليلة من الكريم ودلكيها على ايديكي كويس لحد ما الجلد يمتصها.