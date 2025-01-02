الهوا البارد والجاف في فصل الشتا بيأثر بشكل كبير على الضوافر ، عشان كده الضوافر بتحتاج عناية اضافية خلال شهور الشتا ، لمنعها من الضعف والتكسر والتشققات ، والنهاردة هنشارك معاكم 10 خطوات اساسية للعناية بضوافرك في الشتا والحفاظ عليها قوية وصحية طول الشتا.

- الخطوة 1: الترطيب

خلال فصل الشتا الهوا بيميل انه يبقى جاف وده هيأدي لنقص الرطوبة وهشاشة الضوافر ، وعشان تمنعي ده ، اشربي ماية كتير للحفاظ على ترطيب جسمك وضوافرك من الداخل ، بالاضاقة لاستخدام زيت بشرة ومرطب للضوافر بانتظام لحبس الرطوبة ، ودخلي كمان في نظامك الغذائي الاطعمة الغنية بالاحماض الدهنية الاساسية زي السلمون, بذور الكتان, الجوز.

العناية بالاظافر في الشتا.1

- الخطوة 2: البسي جوانتي

ابسط الطرق واكترها فعالية لحماية ضوافرك من برد الشتا هو لبس الجوانتي وانتي خارجة ، الجوانتي مش بس هيحافظ عى ايدك دافية ، ولكن كمان هيحمي ضوافرك من الهوا البارد والجاف وهيمنع فقدان الرطوبة.

جربي كمان استخدام الجوانتيات المرطبة اللي بتحتوي على مكونات زي زبدة الشيا او زيت الجوجوبا لتغذية ضوافرك وبشرتك بشكل اكبر.

- الخطوة 3: قص وبرد الضوافر

العناية المنتظمة بالضوافر مهمة جدا ، خصوصا في فصل الشتا ، قصي ضوافرك حسب الطول والشكل المفضلين ليكي ، وابرديها لتنعيمها.

اتجنبي استخدم المبرد المعدن لانها بتكون قاسية جدا وبتسبب تشققات في الضوافر ، اختاري بدالة المبرد الكريستالي او الزجاجي او الخشب ، ولما تيجي تبردي ضوافرك حركي دايما في اتجاه واحد واتجنبي الحركة رايح جاي على الضوفر ، لان ده ممكن يأدي لاضعاف بنية الضوفر.

العناية بالاظافر في الشتا.2

- الخطوة 4: اختاري مانيكير مناسب

لو بتحبي المانيكير ، اختاري ماركات المانيكير الخالية من المواد الكيميائية الضارة زي الفورمالديهايد والتولوين ، لانها ممكن تسبب اضعاف الضوافر وزيادة تعرضها للتلف.

دوري على مانيكير يكون مصنف "خالي من 5" او "خالي من 7" ده معناه انه خالي من الاضافات الضارة ، بالاضافة لاستخدام طبقة اساسية قبل المانيكير لمنع البقع وتلف الضوافر.

العناية بالاظافر في الشتا.3

- الخطوة 5: التقليل من التعرض للماية

الماية السخنة قاسية على الضوافر ، وممكن التعرض للماية فترة طويلة يأدي لتكسر الضوافر ، حاولي تتجنبي الاستحمام بماية سخنة اوي لفترة طويلة ، وحطي طبقة واقية من المانيكير الشفاف لتقليل امتصاص الرطوبة.

ولو محتاجة تعملي اي انشطة هتعرض ضوافرك للماية زي غسل الاطباق او التنضيف ، البسي جوانتي مقاوم للماية لحماية ضوافرك.

- الخطوة 6: التغذية بفيتامينE

لازم تتأكدي من تغذية ضوافرك في الشتا من الداخل والخارج ، وتقدري تحققي ده من خلال نظامك الغذائي من خلال دمج الاطعمة الغنية بفيتامين E زي المكسرات, البذور, الخضروات الورقية ، فيتامين E بيلعب دور مهم في تعزيز نمو الضوافر بشكل صحي ، وهيساعد على منع الجفاف وهشاشة الضوافر ، وممكن تعتمدي على مكملات فيتامين E.

- الخطوة 7: تجنب المواد الكيميائية القاسية

عند تنضيف البيت ، البسي جوانتي لحماية ضوافرك من التعرض للمواد الكيميائية القاسية الموجودة في المنظفات ، ومش بس في فصل الشتا ولكن طول السنة.

المواد الكيميائية ممكن تجرد ضوافرك من الزيوت الطبيعية ، وده هيخليها ضعيفة ومعرضة للتكسر ، وفكري كمان انك تستخدمي مواد تنضيف صديقة للبيئة وغير سامة لتقليل التعرض للمواد الكيميائية.

- الخطوة 8: ترطيب البشرة قبل النوم

قبل ما تنامي كل يوم اعتمدي على وضع كريم غني ومرطب للايدين والضوافر ، وركزي على الجلد اللي حوالين الضوافر لان المنطقة دي معرضة للجفاف بسرعة خلال شهور الشتا ، ممكن كمان تحطي كام نقطة من زيت البشرة لتغذية اضافية ، وحطي في اعتبارك تلبسي جوانتي قطن بعد ترطيب الايدين لحبس الرطوبة اثناء النوم.

- الخطوة 9: التقليل من استخدام مزيلات المانيكير اللي بتحتوي على الاسيتون

مزيلات المانيكير اللي بتحتوي على الاسيتون معروفة بفعاليتها في ازالة المانيكير بسرعة وبسهولة ، ولكن ممكن تسبب جفاف شديد لضوافرك ، وعشان تقللي التأثير الضار على ضوافرك ، جربي استخدام مزيلات المانيكير الخالية من الاسيتون ، او استخدامها باعتدال ، بالاضافة كمان بدل فرك الضوفر اثناء اازالة المانيكير انقعي قطعة قطن في المزيل واضغطي على الضوفر بالراحة ده هيخلي المانيكير يدوب وهيسهل مسحه.

- الخطوة 10: العناية الاحترافية بالضوافر في الشتا

حددي مواعيد منتظمة مع اخصائية الضوافر للحصول على عناية احترافية بضوافرك في فصل الشتا لو لزوم الامر ، هيقدمولك عناية لضوافرك وعلاجات لتقوية الضوافر وجلسة تدليك مريحة لايديكي وضوافرك.