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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر عبر تويتر لمتابعة مباراة البحرين×عمان نهائي كأس الخليج دون تقطيع…مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 كل ما يجب معرفته عن المواجهة المرتقبة.

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نهائي كأس الخليج 26 بين البحرين وعمان…إليك التفاصيل

حيث تزداد محركات البحث هذه الأيام بحثًا عن تفاصيل مباراة نهائي خليجي 26 بين منتخبي عمان والبحرين، المقرر إقامتها يوم السبت 4 يناير 2025.

اللقاء المرتقب سوف يجمع الفريقين في نهائي بطولة كأس الخليج العربي التي تُستضاف في دولة الكويت منذ 21 ديسمبر 2024.

وسوف تُقام المباراة على ملعب "ستاد جابر الأحمد الدولي".

تعرف على مشوار البحرين وعمان إلى نهائي كأس الخليج 26

يستعد كل من المنتخبين العماني والبحريني للمباراة النهائية بمشاعر مختلطة من الحماس والتطلع نحو التتويج باللقب الخليجي.

• منتخب عمان: حقق المنتخب العماني تأهله للنهائي بعد فوزه على المنتخب السعودي في نصف النهائي بنتيجة 2-1. وكان المنتخب العماني قد افتتح البطولة بتعادل مع الكويت، ثم فاز على عمان وتعادل مع الإمارات، ليصل إلى المرحلة الحاسمة ويكمل مشواره نحو النهائي.

كما يبحث المنتخب العماني عن التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه السابق في 2009 و2017. كما يسعى المنتخب لتصحيح مسار تاريخه في المباريات النهائية بعد خسارته 3 مرات متتالية في 2003 أمام العراق، في 2004 أمام قطر، وفي 2007 أمام الإمارات.

• منتخب البحرين: أما المنتخب البحريني فقد خاض مشوارًا مميزًا في البطولة، حيث بدأ بفوز على السعودية ثم العراق، فاليمن، لينتصر في نصف النهائي على الكويت بهدف نظيف.

ويسعى منتخب البحرين لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه الأول في 2019 في قطر على حساب السعودية.

و المنتخب البحريني خسر في 4 نهائيات سابقة، وهي في 1970 ضد الكويت، وفي 1982 ضد الإمارات، وفي 1992 ضد قطر، وأخيرًا في 2003 ضد الكويت، ويسعى الآن للتتويج بعد سنوات من الانتظار.

إليك تاريخ مواجهات المنتخبان البحرين وعمان على مدار تاريخ البطولة

التقى المنتخبان العماني والبحريني في 10 مواجهات سابقة:

• فاز المنتخب العماني في 4 منها.

•بينما حقق البحرين انتصارًا واحدًا فقط

• فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وهذا يعكس تفوقًا نسبيًا للمنتخب العماني في المواجهات المباشرة بينهما.

كما يعد منتخب البحرين ثاني أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في البطولة بعد المنتخب السعودي، حيث سجل 7 أهداف.

بينما سجل منتخب عمان 6 أهداف فقط.

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أول لقاء في النهائي… عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج 26

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها منتخبا عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج، منذ أن تم اعتماد نظام الإقصائيات في النسخة 2004.

وتبقى الميزة المشتركة بين المنتخبين هي القميص الأحمر، الذي يزين ألوانهما ويمنحهما لقب "المنتخب الأحمر".

الجائزة المالية للفائز بنهائي كأس الخليج 26 بين البحرين وعمان

حيث رصد الاتحاد الخليجي لكرة القدم جائزة مالية ضخمة تبلغ مليون دولار للفائز بالبطولة، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وهداف البطولة.

كما ستُمنح جوائز مالية للمنتخب الوصيف.

إليك ملخص تفاصيل المباراة بين البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 26:

√المباراة: عمان ضد البحرين.

√ التاريخ: السبت 4 يناير 2025.

√ الموعد: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

√7:00 مساءً بتوقيت الكويت ومكة المكرمة.

√الملعب: ستاد جابر الأحمد الدولي.

القنوات الناقلة: سيتم بث المباراة النهائية عبر عدة قنوات رياضية، أبرزها:

√ قناة الكأس HD 1، HD 2، HD 5.

√قناة الكويت الرياضية HD.

√قناة البحرين الرياضية HD.

كما تعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 حدثًا رياضيًا ضخمًا ينتظره الجميع في الخليج العربي، مع آمال كبيرة لدى كلا المنتخبين في التتويج باللقب.

و ستكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة وأن الفريقين يملكان تاريخًا طويلًا في البطولة، ومن المؤكد أن الجماهير ستتجه إلى الملاعب وفي بيوتها لتشجيع فرقها المفضلة في هذه المواجهة التاريخية.