نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان والإنتر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي في الموسم الحالي.

صعد إنتر ميلان إلى هذا الدور بعد أن فوزه على أتالانتا بهدفين نظيفين سجلهما دومفريس في الدور قبل النهائي.



بينما صعد ميلان إلى المباراة النهائية بعد أن فاز على يوفنتوس في مباراة نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ميلان المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي وفشل منذ بداية الموسم في تلبية طموحات جماهيره.

بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وينظر إليه كمنافس قوي على اللقب.

موعد مباراة إنتر ميلان وميلان في كأس السوبر الإيطالي



من المقرر أن تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان يوم الإثنين 6 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شبكتي SSC السعودية وأبو ظبي الرياضية حقوق بث منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الموسم الحالي.

وتنقل مباراة ميلان وإنتر ميلان عبر قناة SSC Extra 1 HD وأبو ظبي الرياضية 2.

يتمتع إنتر ميلان بسجل تاريخي جيد في مباريات الديربي، حيث فاز في 91 مباراة من أصل 240 مباراة أقيمت بين الفريقين مقابل 80 فوز لميلان.

وحقق إنتر ميلان 6 انتصارات متتالية على ميلان في جميع البطولات قبل أن يتعرض لهزيمة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة السابقة بين الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي في سبتمبر من العام الماضي.

ولم يخسر ميلان في آخر خمس مباريات خاضها في جميع البطولات وكانت آخر هزيمة له بنتيجة هدفين لهدف على يد أتالانتا في الدوري الإيطالي في ديسمبر الماضي.