التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2.4% خلال ديسمبر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:10 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مقابل 2.2% في نوفمبر، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.9%.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

وسيراقب البنك المركزي المصري الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة -إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي- والذي تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى عدة تخفيضات هذا العام.

وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، 2.9% في ديسمبر، وهو ما يزيد عن المتوقع، وفقاً لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.

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وقال هيج باثجيت، مدير شركة كالانيش كابيتال لـ CNBC، إن صناع السياسات في البنك المركزي المصري الأوروبي لن يكونوا قلقين بشكل مفرط من قراءة التضخم الشهرية الأكثر سخونة، طالما كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات.

وقال باثجيت اليوم الثلاثاء: “هناك الآن قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في الكثير من سلسلة البيانات التي نراها… اتجاه أسعار الفائدة [الأدنى] في أوروبا أكثر قابلية للتنبؤ من المملكة المتحدة على سبيل المثال”.