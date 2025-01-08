الرئيس السيسي: المنطقة لا تتحمل مغامرات تهز استقرارها وتعصف بدولها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 05:26 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تشارك الرؤى بين مصر وقبرص واليونان فى التعامل مع التحديات والازمات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

قال الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان ورئيس جمهورية قبرص، بقصر الاتحادية: "كانت قمة اليوم فرصة لمناقشة الكارثية غير المسبوقة التى يتعرض لها أخواننا الفلسطينيين فى غزة، حيث اضطلع الضيفين العزيزين على الجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أكدنا فى هذا الصدد على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار المنطقة إلا بوقف شامل لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فورى ووقف أى ممارسات تؤدى إلى تهجير القسرى للفلسطينيين أو بحرق الارض وخلق الظروف التى تدفع الفلسطينيين للمغادرة".

شدد الرئيس السيسى على رفض تلك الممارسات والسياسات، مضيفا:" مصر لن تقبل بها أبدا.. لقد اكدنا خلال القمة على أن إقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس، أن المنطقة لا تتحمل المزيد من المغامرات التى قد تهز استقرارها وتعصف بدولها وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها، معلقا: "لقد أن الأوان لإحكام العقل والاخذ بالاختيارات السليمة وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية".