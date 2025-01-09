نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين نقابات المحامين والمهندسين والصحفيين مع معامل التحاليل الكبرى لتقديم خدمات صحية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء المادية عنهم، شهدت نقابات المحامين والمهندسين والصحفيين توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع خمسة من كبرى معامل التحاليل الطبية، والتي تمتلك شبكة واسعة تضم 142 فرعًا على مستوى الجمهورية.

تمت مراسم التوقيع بمقر نقابة المحامين، بحضور قيادات نقابية وطبية بارزة، أبرزهم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق، وكيل نقابة المحامين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجالس النقابات. ومن جانب معامل التحاليل، حضر التوقيع ممثلون عن معامل سيتي، كايروكلينكال لاب، حساب، عز لاب، وتاون لاب.

أهداف البروتوكول ومزاياه

يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة وبأسعار مخفضة لأعضاء النقابات المهنية، مع إعفاء المشتركين في أنظمة العلاج النقابية من نسبة التحمل على 20 تحليلًا أساسيًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. تشمل قائمة التحاليل المجانية فحوصات هامة مثل صورة الدم الكاملة، إنزيمات الكبد، تحليل البول الكامل، تحليل السكر، واختبار فصيلة الدم.

وتشمل المزايا الإضافية توفير خدمة سحب العينات بمقرات النقابات الفرعية وأنديتها، فضلًا عن تخصيص خطوط دعم للتواصل وتقديم المساعدة للأعضاء.

المعامل المشاركة وفروعها

معامل سيتي للتحاليل الطبية (27 فرعًا)

كايروكلينكال لاب (18 فرعًا)

معامل حساب (40 فرعًا)

عز لاب (45 فرعًا)

تاون لاب (12 فرعًا)



تصريحات المشاركين

أشاد نقيب الصحفيين خالد البلشي بالتعاون بين النقابات والمعامل الكبرى، مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمات صحية مميزة تلبي احتياجات الأعضاء وأسرهم. وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن هذا البروتوكول يعكس حرص النقابات على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ومن جانبه، أوضح سعيد عبد الخالق، وكيل نقابة المحامين، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في سبيل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأعضاء، خاصة مع تنوع وتوسع خدمات المعامل المشاركة.

أرقام التواصل مع المعامل

للحصول على مزيد من المعلومات أو حجز المواعيد، يمكن للأعضاء التواصل عبر الأرقام التالية:

معامل سيتي: 01285059497

كايروكلينكال لاب: 01000005884

معامل حساب: 16987

عز لاب: 01200555562

تاون لاب: 15767



يعكس هذا التعاون المثمر التزام النقابات بتحقيق حياة أفضل لأعضائها، عبر شراكات استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات مميزة في مختلف المجالات.

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