انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر مثقال الذهب في العراق عيار 21 اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في البيع والشراء في بغداد وأربيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انخفاض سعر الدولار الأمريكي في بغداد اليوم وارتفاع الأسعار في العاصمة أربيل، نجد أن المواطنين والمواطنات يتساءلون عن سعر مثقال الذهب في العراق عيار 21، وذلك في العاصمة بغداد والعاصمة أربيل أيضًا، ونذكر لكم في السطور التالية الأسعار ونوضح لكم هل هي مستقرة اليوم أم مرتفعة، فكونوا معنا.

بالتزامن اليوم الأربعاء مع انخفاض أسعار الدولار الأمريكي

نجد أن هناك ارتفاع في سعر الذهب في العراق في العاصمة بغداد والعاصمة أربيل، وقد سجلت الأسعار أرقام جديدة اليوم للذهب الخليجي والذهب العراقي، وقد أتت على النحو التالي:

سعر الذهب في بغداد

أتى سعر الذهب في سوق الجملة داخل شارع النهر في البيع للذهب الأجنبي بسعر 560 ألف دينار عراقي، أما سعر الشراء من السوق سجل مبلغ 556 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب العراقي من سوق الجملة بشارع النهر اليوم في البيع سجل 530 ألف دينار عراقي، وعند الشراء سجل مبلغ 526 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب في محلات الصاغة يختلف عن سعر سوق الجملة، حيث الذهب الأوروبي سعره ما بين 560 غلى مبلغ 570 ألف دينار عراقي، بينما الذهب العراقي في بغداد في محلات الصاغة يتراوح ما بين 530 إلى 540 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب في العراق عيار 21 في أربيل

وعلى نفس النهج ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العاصمة أربيل مثلما ارتفعت في العاصمة بغداد،

وقد سجلت الأعيرة اليوم الأربعاء ما يلي: