نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إعلان الجدول الزمني لطرح الشركات الحكومية خلال أيام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، اقتراب الإعلان عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسبوع الجاري شملت مناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعملية الطرح، بدءًا من تعيين الاستشاري المسؤول عن العملية وتحديد بنك الاستثمار الذي سيتولى إدارة الطرح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بعملية الطرح، بهدف ضمان تنفيذها وفق توقيتات محددة، موضحًا أن التفاصيل الكاملة للبرنامج الزمني ستُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

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