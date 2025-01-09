“الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامية القديرة ليلي رستم

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، الإعلامية القديرة ليلى رستم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهي من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدّموا إعلامًا مهنيًا، صادقًا، متميزًا، وأسهموا في تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي؛ حيث قدّمت الإعلامية الراحلة عددًا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة.

وتقدّمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة، ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.