فوائد التفاح الأخضر على صحة البشرة وجمالها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم العناية بالبشرة المليء بالعديد من المنتجات الاصطناعية والكيميائية، قد يكون من المربك البحث عن البدائل الطبيعية الفعالة. ومع ذلك، هناك خيار واحد يبرز كنجم ساطع في هذا المجال، وهو التفاح الأخضر.

هذه الفاكهة الصغيرة والمتواضعة تخفي في طياتها فوائد جمالية لا تضاهى للبشرة.

أولاً، التفاح الأخضر غني بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لصحة البشرة. يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الضروري لمرونة وإشراق البشرة. كما أنه يعمل على تقليل ظهور التجاعيد وتحسين نضارة الوجه. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

ثانياً، التفاح الأخضر غني بالألياف والبكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء. وبما أن صحة الأمعاء مرتبطة مباشرةً بصحة البشرة، فإن تناول التفاح الأخضر قد يساهم في الحد من ظهور حب الشباب والبثور والتصبغات على البشرة. كما أن الألياف الموجودة في التفاح الأخضر تساعد على امتصاص السموم والمواد الكيميائية الضارة من الجسم، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نقاءً وإشراقاً.

ثالثاً، التفاح الأخضر غني بحمض الكلوروجينيك، وهو مركب طبيعي له خصائص مضادة للالتهابات. هذا المركب يساعد على تقليل التهيج والاحمرار في البشرة، مما يجعله مثالياً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البشرة مثل الأكزيما أو الصدفية. كما أن حمض الكلوروجينيك له قدرة على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.

رابعاً، يحتوي التفاح الأخضر على كمية كبيرة من الماء، مما يجعله مفيداً لترطيب البشرة وإعادة توازن رطوبتها. الماء الوفير في التفاح الأخضر يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وإضفاء نعومة وإشراق على البشرة.