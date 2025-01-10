إشادة واسعة بأغنية مي فاروق الجديدة "سلطانة" بتوقيع مدين

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة مي فاروق حديث الجمهور بعد طرح أغنيتها الجديدة "سلطانة"، التي حملت توقيع الملحن المبدع مدين.

الأغنية التي تحمل طابعًا طربيًا أصيلًا استطاعت أن تلفت الأنظار منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، حيث أبدى الجمهور إعجابًا كبيرًا بالكلمات، الألحان، والأداء المتميز الذي قدمته مي فاروق.

"سلطانة"، التي كتب كلماتها عبد الرحمن محمد، ولحّنها مدين، وتولى توزيعها أحمد عبد السلام، جاءت بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة محمد العمروسي، الذي أضاف لمسة بصرية ساحرة تعكس روح الأغنية وتعزز من تأثيرها العاطفي.

تدور فكرة الأغنية حول تمكين المرأة وإظهار قوتها ووقوفها بشموخ رغم التحديات، وهو ما انعكس بوضوح في كلمات الأغنية وأداء مي فاروق الذي حمل الكثير من المشاعر.

كما استحضر الكليب أجواء مليئة بالأناقة والرقي، مما أضاف بعدًا فنيًا متكاملًا للعمل.

ومنذ لحظة إصدار الكليب عبر المنصات الرقمية، انهالت التعليقات الإيجابية من المعجبين الذين أشادوا بجودة الأغنية وحرفية فريق العمل.

كما اعتبرها البعض عودة قوية لمي فاروق إلى الساحة الغنائية، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الطربية في الوطن العربي.

الأغنية حققت نسب مشاهدات مرتفعة خلال ساعات من طرحها، مما يعكس نجاحها في الوصول إلى قلوب الجمهور. ولا تزال "سلطانة" تواصل حصد المزيد من الإشادات، لتكون بذلك خطوة جديدة وناجحة في مسيرة مي فاروق الفنية.