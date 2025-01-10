اكتشف قوة القهوة السوداء: 8 أسباب تجعلك تشربها يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر القهوة السوداء من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، فهي لا تُساعد فقط على الاستيقاظ وبدء اليوم بنشاط، بل تحمل أيضًا فوائد صحية جمة قد تُفاجئك. بعيدًا عن إضافة السكر والحليب، يُمكن للاستمتاع بالقهوة السوداء أن يُقدم لك مجموعة واسعة من المزايا الصحية. في هذا المقال، سنستعرض 8 فوائد صحية مذهلة للقهوة السوداء، مدعومة بالأبحاث والدراسات العلمية.

حماية القلب: على عكس الاعتقاد السائد سابقًا، تُشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول القهوة باعتدال يُمكن أن يُساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. حيث تُساعد القهوة السوداء على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني: تُظهر الأبحاث أن شرب القهوة السوداء بانتظام يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يُعتقد أن ذلك يعود إلى تأثير القهوة على حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الحماية من أمراض الزهايمر وباركنسون: تُشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يُمكن أن يُساعد في حماية الدماغ من التدهور المعرفي المرتبط بتقدم العمر، وبالتالي يُقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

الوقاية من بعض أنواع السرطان: تحتوي القهوة السوداء على مضادات أكسدة قوية تُساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم.

تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب: يُمكن أن يُساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحسين المزاج وزيادة التركيز والانتباه، كما يُمكن أن يُقلل من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

المساعدة في إدارة الوزن: يُمكن أن تُساعد القهوة السوداء في زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية، مما يُساهم في إدارة الوزن بشكل فعال. كما أنها تُساعد على كبح الشهية وتقليل الشعور بالجوع.

زيادة متوسط العمر: تُشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بانتظام يُمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض مختلفة، مما يُساهم في زيادة متوسط العمر.

تخفيف الصداع: يُمكن أن يُساعد الكافيين الموجود في القهوة في تخفيف بعض أنواع الصداع، خاصةً الصداع الناتج عن التوتر.

يُفضل تناول القهوة السوداء باعتدال، حيث يُنصح بتناول ما لا يزيد عن 3-4 أكواب يوميًا.

يجب على الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل صحية معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو القلق، استشارة الطبيب قبل تناول القهوة.

يُفضل تجنب تناول القهوة قبل النوم لتجنب مشاكل الأرق.

الفوائد المذكورة أعلاه تنطبق على القهوة السوداء بدون إضافة سكر أو حليب أو أي مُحليات أخرى.