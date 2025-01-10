دور الستاتينات في خفض شحوم الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:52 صباحاً - كيف تساهم الستاتينات في تحسين صحة القلب

الستاتينات هي مجموعة من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في خفض مستويات الدهون في الدم، وخصوصًا الكوليسترول الضار (LDL). يُعتبر الكوليسترول المرتفع أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين، مما يجعل السيطرة عليه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ما هي الستاتينات وكيف تعمل؟

الستاتينات تعمل عن طريق تثبيط إنزيم معين في الكبد مسؤول عن إنتاج الكوليسترول. هذا الإنزيم هو “هدروكسي-ميثيل-غلوتاريل-كو إنزيم أ ريدوكتاز”، وتعمل الستاتينات على منع هذا الإنزيم من أداء وظيفته، مما يقلل من إنتاج الكبد للكوليسترول.

الفوائد الصحية للستاتينات

تشمل الفوائد العديدة للستاتينات:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ.

زيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحسين وظائف الأوعية الدموية والحد من الالتهابات.

من يجب أن يستخدم الستاتينات؟

القرار باستخدام الستاتينات يعتمد على عدة عوامل بما فيها مستوى الكوليسترول الضار، وجود عوامل خطر أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أو تاريخ عائلي لأمراض القلب. من المهم استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت الستاتينات مناسبة لك وما هي الجرعة الصحيحة التي يجب اتباعها.

الآثار الجانبية للستاتينات

مثل أي دواء، للستاتينات بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب مراقبتها، منها:

آلام في العضلات والمفاصل.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإمساك.

ارتفاع مستويات السكر في الدم، وخاصة لمرضى السكري.

نصائح لتحسين فعالية الستاتينات

لضمان الحصول على أقصى استفادة من استخدام الستاتينات، يُفضل اتباع بعض النصائح مثل:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف وقليل الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الابتعاد عن التدخين والكحول.

في الختام، تساعد الستاتينات بشكل كبير في تحسين صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول في الدم. لكن كأي علاج، يجب استخدامها تحت إشراف طبي مع مراعاة الأدوية الأخرى والأمراض المزمنة.