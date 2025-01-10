استقالة ثالثة في إدارة برشلونة…

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 05:52 صباحاً - قدم نائب رئيس نادي برشلونة لقطاع التسويق، جولي جويو، استقالته، أمس الخميس، ليصبح ثالث المستقيلين من مجلس إدارة خوان لابورتا.

وأرجعت صحيفة (لا بانجوارديا)، أسباب الاستقالة إلى أن نائب الرئيس، لم يشارك بفاعلية في التفاوض بشأن العقد الجديد مع شركة نايكي الذي تم تجديده مؤخراً حتى 2038.

وتعد هذه الاستقالة الثالثة في مجلس إدارة لابورتا، الذي تولى منصبه في آذار 2021، بعد جوردي لورادو، المسؤول عن مشروع (إسباي بارسا)، الذي رحل في حزيران 2023 بسبب عدم موافقته على اختيار شركة ليماك للبناء، لتنفيذ أعمال بناء ملعب كامب نو الجديد، ونائب الرئيس للقطاع الاقتصادي، إدوارد روميو، في الربيع الماضي، على الأرجح، بسبب عدم توافقه مع مهامه المهنية الجديدة.