نشوى مصطفى توجه رسالة لجمهورها بسبب زوجها الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - طالبت الفنانة نشوى مصطفى متابعيها بالدعاء لزوجها من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

و علقت قائلة:'يانور عينيه ربنا يحاوطك بنور وجهه الكريم ربنا يراضيك ويكرمك الف رحمة ونور ياعشرتى الطيبة الف رحمة ونور ياونس روحى ادعى لى ياحبيبى - اللي بيحب ربنا والنبى يترحم على حبيبى".

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبوولادي تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".