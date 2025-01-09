وصول بعثة الأهلي لكوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 09:33 مساءً - منذ قليل وصلت بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ‏استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

حسين الشحات على سلم الطائرة الوصول إلى ابيدجان حسين الشحات على سلم الطائرة الوصول إلى ابيدجان

استقبال بعثة الأهلى فى أبيديجان استقبال بعثة الأهلى فى أبيديجان

وتضم قائمة الأهلي في كوت ديفوار، 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس -أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا -وسام أبو علي - سمير محمد وحسين الشحات.

استقبال بعثة الأهلى فى أبيديجان استقبال بعثة الأهلى فى أبيديجان

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة ، فيما يغيب، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة، ويغيب للإصابة أيضاً، كلاً من طاهرمحمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وحمزة علاء فيما يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إنهاء إجراءات إنتقاله إلى نادي قطر القطري، كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا للسبب ذاته حيث إقترب من الإنتقال لأحد الأندية الليبية ، ويتواصل غياب علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.

ويدخل الأهلي مباراة الغد التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير وهي الخسارة التي قلبت الموازين في المجموعة.