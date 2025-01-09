الأهلي يصل فندق الإقامة بكوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:28 مساءً - وصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بالعاصمة ‏الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، وسط استقبال من سفير مصر في كوت ديفوار شريف سيف، فور وصول البعثة إلى ‏أبيدجان، لخوض مباراة استاد أبيدجان ، وتابع السفير إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة ‏بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة ، وشدد سيف على جاهزية طاقم السفارة بالكامل، لتوفير كافة الأجواء اللازمة للبعثة حتى خوض المباراة والعودة بسلام إلى القاهرة.‏

وتضم قائمة الأهلي في كوت ديفوار، 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس -أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا -وسام أبو علي - سمير محمد وحسين الشحات.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة ، فيما يغيب، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة، ويغيب للإصابة أيضاً، كلاً من طاهرمحمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وحمزة علاء فيما يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إنهاء إجراءات إنتقاله إلى نادي قطر القطري، كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا للسبب ذاته حيث إقترب من الإنتقال لأحد الأندية الليبية ، ويتواصل غياب علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.

ويدخل الأهلي مباراة الغد التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير وهي الخسارة التي قلبت الموازين في المجموعة.