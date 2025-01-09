حنان يوسف تكشف عن أسرار من حياتها الشخصية وسبب طلاقها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حنان يوسف، أسرار من حياتها الشخصية وسبب طلاقها، وذلك خلال ضيافتها في برنامج “ قعدة ستات ” من تقديم الإعلامية مروة صبري.

حنان يوسف تكشف سبب طلاقها

وقالت حنان يوسف: أنا اللي كان عندي مشاكل، كنت ست كئيبة في سن الثلاثينات، عادة أي علاقة مبتكملش بيبقوا الاتنين السبب، بس أنا عارفة أني كنت السبب، أنا ضغطت جامد وهو كتر خيره مستحملش.

أحدث أعمال حنان يوسف

ومن ناحية اخري، صفحه بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

آخر أعمال الفنانة حنان يوسف

وكان آخر أعمال الفنانة حنان يوسف هو مسلسل “ دون سابق إنذار ”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

وايضا شاركت فى فيلم “ شقو ”، والذي عرض في موسم عيد الفطر، وشارك فى بطولة الفيلم كل من عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.