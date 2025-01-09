نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة آمال المثلوثي تتألق في حفل جائزة ساويرس الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت المطربة التونسية العالمية آمال المثلوثي الأضواء خلال حفل ختام الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية، حيث قدمت مجموعة من أغانيها المميزة التي تمزج بين الأصالة والتجديد، وسط تفاعل كبير من الحضور.



آمال المثلوثي، معروفة بصوتها العذب وأدائها الفريد، أبهرت الجمهور بأغنيات تعبر عن قضايا إنسانية واجتماعية، مما أضفى طابعًا خاصًا على الحفل، وقدمت المطربة التونسية فقرات موسيقية تعكس تنوعها الفني، مجسدة روح التلاقي بين الثقافات العربية والعالمية.

المطربة آمال المثلوثي

الحفل شهد حضور نخبة من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة، إلى جانب فقرات فنية متنوعة، أبرزها عرض لفرقة “المصريين” بقيادة الموسيقار الكبير هاني شنودة. ويأتي الحفل كجزء من احتفالية جائزة ساويرس، التي تواصل دعم الإبداع الثقافي والفني في مصر والعالم العربي.



نبذة عن الدورة العشرين

تأتي الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية هذا العام مع إقبال غير مسبوق، حيث تقدّم للمسابقة أكثر من 900 عمل في مختلف الفروع، مما يعكس المكانة الكبيرة للجائزة كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتشجع على الابتكار الفني والأدبي، وتُعد الجائزة بمثابة احتفال سنوي يهدف إلى تكريم المبدعين ودعمهم، مع التأكيد على أهمية الفن والكلمة في تحقيق التغيير وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.