انت الأن تتابع خبر شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة شتوية جذابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتألقت سارة سلامة، مرتدية جيب باللون البيج، ونسقت معها توب لافت باللون البيج أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على اللون البني والأسود ليكشف جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.