سمتان أساسيتان تميزان النساء ذوات الذكاء العاطفي العالي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:56 صباحاً -

متابعة بتول ضوا

يلعب الذكاء العاطفي دورًا حاسمًا في نجاح العلاقات الشخصية والمهنية، وهو القدرة على فهم وإدارة عواطفنا وعواطف الآخرين بفاعلية. يتميز الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي بصفات فريدة تمكنهم من التواصل بفعالية، وبناء علاقات قوية، واتخاذ قرارات حكيمة. في هذا المقال، سنركز على سمتين أساسيتين تميزان النساء اللاتي يتمتعن بمستويات عالية من الذكاء العاطفي.

يشمل الذكاء العاطفي مجموعة من المهارات، أهمها:

الوعي الذاتي: فهم مشاعرك ونقاط قوتك وضعفك.

إدارة الذات: التحكم في عواطفك وسلوكك.

الوعي الاجتماعي: فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم.

إدارة العلاقات: بناء علاقات صحية والحفاظ عليها.

تتمتع النساء ذوات الذكاء العاطفي العالي بقدرة فائقة على فهم مشاعر الآخرين ووجهات نظرهم. لا يقتصر تعاطفهن على مجرد الشعور بالأسف تجاه الآخرين، بل يتعدى ذلك إلى فهم دوافعهم واحتياجاتهم. يظهر هذا التعاطف في:

الاستماع الفعال: يركزن باهتمام على ما يقوله الآخرون، ويسعين لفهم الرسالة كاملة، بما في ذلك المشاعر الكامنة وراء الكلمات.

قراءة لغة الجسد: يلاحظن التعبيرات الوجهية والإشارات الجسدية لفهم المشاعر غير المعلنة.

وضع أنفسهن مكان الآخرين: يحاولن فهم الموقف من وجهة نظر الشخص الآخر، مما يساعدهن على تقديم الدعم المناسب.

هذه القدرة على التعاطف العميق تمكنهن من بناء علاقات قوية وموثوقة، وحل النزاعات بفاعلية، وتقديم الدعم العاطفي للآخرين في أوقات الحاجة.

تتمتع النساء ذوات الذكاء العاطفي العالي بمهارات تواصل ممتازة تمكنهن من التعبير عن مشاعرهن بوضوح واحترام، وفهم مشاعر الآخرين، والتفاعل معهم بفاعلية. يظهر ذلك في:

التعبير عن المشاعر بوضوح: يعبرن عن مشاعرهن بطريقة صحية ومناسبة، دون كبتها أو المبالغة فيها.

الاستماع بانتباه: يستمعن باهتمام لما يقوله الآخرون، ويطرحن أسئلة لتوضيح الفهم.

استخدام لغة جسد إيجابية: يحافظن على التواصل البصري، ويبتسمن، ويستخدمن إيماءات تعبر عن الاهتمام.

حل النزاعات بفاعلية: يتعاملن مع الخلافات بهدوء واحترام، ويسعين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

هذه المهارات التواصلية تمكنهن من بناء علاقات صحية، والتأثير في الآخرين بشكل إيجابي، وتحقيق النجاح في مختلف جوانب حياتهن.

يُعتبر الذكاء العاطفي مهمًا بشكل خاص للنساء، حيث يُساعدهن على: