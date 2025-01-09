نشكركم على متابعتكم خبر عسر القراءة: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الاضطراب وكيفية علاجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

عسر القراءة هو اضطراب تعلم شائع يصعب فيه على الشخص معالجة اللغة المكتوبة، مما يؤثر على قدرته على القراءة والكتابة والتهجئة. على الرغم من أن عسر القراءة ليس مؤشرًا على الذكاء، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحياة الأكاديمية والاجتماعية للشخص.

ما هي أسباب عسر القراءة؟

على الرغم من عدم وجود سبب واحد محدد لعسر القراءة، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن العوامل التالية قد تلعب دورًا:

الوراثة: يميل عسر القراءة إلى الانتقال في العائلات.

اختلافات في بنية الدماغ ووظيفته: تظهر الدراسات أن الأشخاص المصابين بعسر القراءة لديهم اختلافات في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة اللغة.

اضطرابات في نمو الدماغ: قد تؤدي بعض العوامل مثل العدوى أو التعرض للمواد السامة إلى تعطيل نمو الدماغ وزيادة خطر الإصابة بعسر القراءة.

ما هي أعراض عسر القراءة؟

أعراض عسر القراءة قد تختلف من شخص لآخر، ولكنها تشمل عادةً:

صعوبة في فك رموز الكلمات: صعوبة في ربط الحروف بالأصوات.

بطء في القراءة: قراءة الكلمات والجمل ببطء شديد.

صعوبة في التهجئة: كتابة الكلمات بشكل خاطئ.

مشاكل في الفهم القرائي: صعوبة في فهم ما يقرأونه.

صعوبة في التعبير عن الأفكار كتابيًا: صعوبة في كتابة الجمل والفقرات.

كيف يتم تشخيص عسر القراءة؟

يتم تشخيص عسر القراءة من خلال تقييم شامل للطفل، والذي قد يشمل:

اختبارات الذكاء: لتقييم القدرات العقلية العامة للطفل.

اختبارات القراءة: لتقييم مهارات القراءة المختلفة.

اختبارات اللغة: لتقييم مهارات اللغة الشفهية والكتابية.

كيف يتم علاج عسر القراءة؟

لا يوجد علاج شافٍ لعسر القراءة، ولكن هناك العديد من التدخلات التي يمكن أن تساعد في تحسين مهارات القراءة والكتابة. تشمل هذه التدخلات:

العلاج التعليمي: يعمل المعالجون على تعليم الأطفال المصابين بعسر القراءة استراتيجيات مختلفة لتحسين مهارات القراءة والكتابة.

برامج الكمبيوتر: تستخدم برامج الكمبيوتر المتخصصة لتدريب الأطفال على مهارات القراءة.

تقنيات مساعدة: يمكن استخدام الأدوات المساعدة مثل القواميس الإلكترونية وقارئات الشاشة لمساعدة الأطفال في إكمال مهامهم الدراسية.

كيف يمكنك مساعدة طفلك المصاب بعسر القراءة؟

كن صبورًا وداعمًا: شجع طفلك على بذل الجهد ولا تقلل من أهمية مشاعره.

تعاون مع مدرسة طفلك: اطلب من مدرسة طفلك تقديم الدعم الإضافي الذي يحتاجه.

استشر متخصصًا: استشر معالجًا لغويًا أو أخصائي تعليمي للحصول على المساعدة المناسبة.

هذا وعسر القراءة هو اضطراب تعلم شائع يمكن أن يؤثر على قدرة الشخص على القراءة والكتابة. على الرغم من عدم وجود علاج شافٍ، إلا أن التدخل المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين حياة الأشخاص المصابين بعسر القراءة.