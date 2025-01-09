حيلة ذكية تجعل الأكواب الزجاجية تلمع كأنها جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:53 صباحاً - كيف تجعل الأكواب الزجاجية تلمع بكفاءة وبدون جهد؟

الأكواب الزجاجية جزء مهم من الأدوات المنزلية، إذ أن استخدامها اليومي يترك عليها آثار المياه والبخار، مما يفقدها بريقها ولمعانها. إذا كنت تبحث عن طرق بسيطة وفعالة لإعادة اللمعان إلى الأكواب الزجاجية، فنحن هنا لنشاركك خطة ذكية تسهل عليك هذا المهمة.

الأدوات المطلوبة

لتنفيذ هذه الخطة بنجاح، تحتاج إلى جمع بعض الأدوات والمكونات الأساسية التي ستساعد في ذلك:

خل أبيض

صودا الخبز (كربونات الصودا)

ماء دافئ

إسفنجة ناعمة

منشفة قطنية نظيفة

الخطوات التفصيلية لتنظيف الأكواب الزجاجية

ابدأ بخلط نصف كوب من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز في وعاء كبير. ستحصل على محلول يتفاعل قليلاً ويبدأ في الفوران. اغمر الأكواب الزجاجية في هذا المحلول واتركها لمدة 15-20 دقيقة. هذا سيعمل على إذابة البقع العنيدة التي قد تتشكل على سطح الزجاج بسبب الرواسب المعدنية أو الدهون. باستخدام إسفنجة ناعمة، افرك برفق كل كوب للتأكد من الوصول إلى جميع البقع المتبقية وإزالتها بشكل كامل. اشطف الأكواب جيدًا بالماء الدافئ للتخلص من أي بقايا ممكنة للمحلول. تأكد من عدم ترك آثار للخل أو الصودا. استخدم منشفة قطنية نظيفة لتجفيف الأكواب جيدًا. من الأفضل قلبها رأسيًا لبضع دقائق لتصفية أي ماء متبقي داخل الأكواب.

نصائح إضافية للحفاظ على بريق الأكواب الزجاجية

حاول تجنب استخدام الماء الساخن جدًا عند شطف الأكواب، لأن الحرارة العالية يمكن أن تترك آثاراً باهتة.

استخدام قطعة من قماش الميكروفايبر عند التجفيف يساعد في تقليل حدوث الخطوط.

للمحافظة على لمعان الأكواب، يمكنك استخدام هذه التقنية مرة واحدة في الأسبوع أو حسب الحاجة.

تعتبر هذه الخطة حلاً ممتازًا لاستعادة البريق واللمعان للأكواب الزجاجية بسهولة ودون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية. جربها ولن تندم على النتائج المذهلة التي ستحصل عليها!