وصفات سريعة وسهلة للوجبات الخفيفة المثالية لأمسيات الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 12:55 صباحاً - وجبات شتوية دافئة وسهلة التحضير

مع اقتراب برودة الشتاء، لا شيء يُضاهي الالتفاف حول مائدة تجمع أفراد العائلة لتناول وجبات خفيفة وسريعة تحافظ على دفء الجسم وتُمتع الأذواق. سواء كنت تبحث عن شيء سهل وسريع لتقديمه لضيوف غير متوقعين أو ترغب في تحضير شيء بسيط لجلسة عائلية، فإنّ هذه الوصفات الشتوية ستُلبي احتياجاتك.

1. سوبر كاليزوني بحشوة الجبنة والسبانخ

للمحبين للعجائن، يُعتبر الكاليزوني خيارًا مثاليًا. يُحشى بعجينة البيتزا المحبوبة ويمزج مع أنواع مختلفة من الجبن والسبانخ الطازجة، ليعطي مذاقًا غنيًا ومشبعًا.

مكونات العجينة: دقيق، ماء دافئ، زيت زيتون، قليل من الخميرة والملح.

مكونات الحشوة: جبن موزاريلا، جبن ريكوتا، سبانخ مفرومة ناعماً، ثوم مفروم، ملح وفلفل.

2. شوربة العدس بالطريقة الشرقية

من أكثر الأطباق التي تُشعر بالدفء وتعزز المناعة خلال فصل الشتاء هي شوربة العدس. تتميز بمكوناتها المتوفرة والسريعة الإعداد.

مكونات: عدس أحمر، بصل مفروم، جزر، كرفس، ثوم، كمون، ومرق دجاج أو ماء.

الطريقة: تُطبخ جميع المكوّنات معاً حتى تندمج النكهات جيدًا، ثم تُهرس حتى تأخذ قواماً ناعماً.

3. رقائق البطاطا الحلوة في الفرن

إذا كنت تُفضل وجبة خفيفة ولكن بمذاق حلو ومقرمش، فإن رقائق البطاطا الحلوة بالفرن تعد خيارًا رائعًا.

مكونات: بطاطا حلوة مقطّعة شرائح رقيقة، زيت زيتون، ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة الإعداد: تُدخل الرقاق إلى الفرن حتى تصبح مقرمشة، وتقدم ساخنة مع صلصة الجبن أو اليوغورت.

4. كرات الدجاج والأفوكادو

للحصول على جرعة من البروتينات والدهون الصحية، فإن كرات الدجاج مع الأفوكادو ستكون خيارًا مثاليًا.

مكونات: لحم دجاج مفروم، أفوكادو ناضج مهروس، بقسماط، بيضة، توابل حسب الرغبة.

الطريقة: تُخلط جميع المكونات وتشكل على هيئة كرات، وتخبز أو تُقلى حتى تنضج.

في الختام، تمنحك هذه الوجبات الخفيفة والسريعة إحساسًا بالراحة والدفء في أمسيات الشتاء الباردة، وتُضفي جوًا من الحميمية على التجمعات العائلية أو لقاءات الأصدقاء.