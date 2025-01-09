الجروان يُهنئ لبنان وشعبه بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:54 مساءً - توجه معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، باسمه وباسم كافة أعضاء وشركاء المجلس، بأصدق التهاني والتبريكات للشعب اللبناني الشقيق ولفخامة جوزيف عون قائد الجيش اللبناني بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية من قبل البرلمان اللبناني.

وأعرب معالي الجروان عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة مزيدًا من الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، مؤكدًا دعمه الكامل لفخامة الرئيس وللبنان في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا.

وأشار معاليه إلى تطلع المجلس العالمي للتسامح والسلام للعمل مع الجمهورية اللبنانية ورئيسها الجديد لتعزيز قيم التسامح والسلام حول العالم، بما يحقق الخير والمصلحة للبشرية جمعاء.

واختتم معاليه رسالته بتمنيات صادقة لفخامة الرئيس والشعب اللبناني بالتوفيق والنجاح في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق للبنان والمنطقة.