العالم اليوم - الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في تشاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:21 مساءً - دانت دولة الإمارات بشدة، يوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

كما عبرت عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى تشاد وشعبها الصديق ولأهل وذوي الضحية في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).