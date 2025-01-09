طريقة تحضير الشيش في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:54 مساءً - مكونات الشيش المطلوب توفيرها

لتحضير الشيش في المنزل بسهولة، ستحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ. يُعتبر هذا الطبق واحدًا من الأطباق الشهية التي تناسب جميع المناسبات، ويُعتمد في تحضيره على التتبيلة الخاصة، فضلاً عن الخضروات الطازجة والدجاج أو اللحم.

المكونات الأساسية:

500 جرام من قطع الدجاج (يمكن استبدالها بقطع اللحم إذا رغبت)

2 حبة فلفل رومي (ملونة حسب الرغبة)

1 بصلة كبيرة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملاعق خشبية أو معدنية للشوي

مكونات التتبيلة:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

2 فص ثوم مفروم

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

خطوات تحضير الشيش في المنزل

إتقان طريقة تحضير الشيش يتطلب اتباع خطوات محددة لتحصلي على طعم رائع وقوام مثالي. إليك فيما يلي خطوات التحضير كاملة:

الخطوة الأولى: تحضير التتبيلة

ابدأ بخلط مكونات التتبيلة في وعاء كبير: الزبادي، الثوم المفروم، عصير الليمون، البابريكا، الكمون، الملح، والفلفل. قلب المكونات جيدًا حتى تمتزج وتأخذ قوامًا متجانسًا.

الخطوة الثانية: نقع الدجاج

قطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وأضفها إلى الوعاء الذي يحتوي على التتبيلة. اترك الدجاج لينقع في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة. يُفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.

الخطوة الثالثة: تجهيز الخضروات

أثناء نقع الدجاج، قم بتجهيز الخضروات بتقطيع الفلفل الرومي والبصل إلى قطع مناسبة ووضعها جانبًا.

الخطوة الرابعة: تركيب الشيش

بعد انتهاء فترة نقع الدجاج، ابدأ بتركيب قطع الدجاج والخضروات على الأسياخ بالتناوب لتحصل على مزيج لذيذ يجمع بين النكهات المختلفة.

الخطوة الخامسة: الشوي

قم بتسخين الشواية سواء كانت شواية فحمية أو كهربائية. ضع الأسياخ على الشواية وابدأ بشويها على نار متوسطة. تأكد من تقليب الأسياخ بين الحين والآخر لضمان نضج موحد لجميع الجوانب.

خيارات تقديم الشيش

يُقدّم الشيش ساخنًا مع أنواع مختلفة من الصحون الجانبية مثل الأرز البسمتي أو السلطة الخضراء. يمكنك أيضًا إضافة صلصات متنوعة مثل الثومية أو الطحينة لإضفاء نكهة إضافية.

بتحضيرك للشيش في المنزل، يمكنك الاستمتاع بطبق شهي وجاهز بمكونات طبيعية وبسيطة. استمتع بوجبتك وشاركها مع أحبائك.