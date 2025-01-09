انت الأن تتابع خبر استطلاع:3 أحداث عربية مزلزلة عام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ثلاثة أحداث عربية "مزلزلة" تصنيف قائمة الأحداث الأبرز عالميا عام 2024 وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.



واحتل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد صدارة الأحداث الأبزر هذا العام بواقع 41.05% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 6061.

وتلاه اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بواقع 21.61% من عدد الأصوات الإجمالي.

فيما شغل استشهاد رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار المركز الثالث بنسبة 10% .