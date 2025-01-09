سبب رجفة جفن العين!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:53 صباحاً - ما هي رجفة جفن العين؟

رجفة جفن العين هي حالة شائعة يشعر فيها الشخص باهتزاز أو ارتعاش لا إرادي في الجفن العلوي أو السفلي. غالباً ما تكون هذه الرجفة غير مؤلمة لكنها قد تصبح مزعجة وتؤثر على التركيز. وهي حالة قد تظهر وتختفي على فترات دون سابق إنذار.

أسباب رجفة جفن العين

ترتبط رجفة جفن العين بعدة عوامل تعد الأكثر شيوعاً. من المهم التعرف على هذه الأسباب لتفاديها إن أمكن. وفيما يلي سنستعرض أبرز المسببات:

1. الإرهاق والتعب

يعتبر الإرهاق من أبرز الأسباب وراء ظهور رجفة جفن العين، حيث يؤدي السهر الطويل وقلة النوم إلى إجهاد الأعصاب والعضلات المحيطة بالعين.

2. الإجهاد الجسدي والنفسي

المستويات العالية من التوتر والضغط النفسي تؤدي إلى تزايد نشاط الأعصاب، مما يؤدي إلى حدوث الرجفة كاستجابة طبيعية للجسم.

3. استهلاك الكافيين

تناول كميات كبيرة من القهوة، الشاي، أو مشروبات الطاقة المليئة بالكافيين يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الأعصاب وزيادة احتمالية حدوث الرجفات.

4. الجفاف العيني

في بعض الأحيان، يمكن أن ينتج جفاف العين عن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، مما يؤدي بالتالي إلى حدوث الرعشات.

5. نقص المغذيات

قد يكون نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب12 أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم، مرتبطًا بزيادة فرصة حدوث رجفة في الجفن.

كيفية التخفيف من رجفة جفن العين

إذا كنت تعاني من رجفة جفن العين، يمكنك تطبيق بعض الإجراءات البسيطة لتقليل شدتها:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لتجديد طاقة الجسم.

تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

استخدام قطرات مرطبة للعين لتجنب الجفاف.

محاولة تقليل مستويات التوتر من خلال التمارين الرياضية أو الاسترخاء.

متابعة نظام غذائي متوازن للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من أن رجفة جفن العين غالباً ما تكون مؤقتة ولا تستدعي القلق، إلا أنه في بعض الحالات قد تحتاج إلى استشارة طبية. إذا استمرت الرجفة لأكثر من بضعة أسابيع، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تدلى الجفن، أو ظهور طفرات مرئية في الوجه، فيجب مراجعة طبيب مختص لاستبعاد المشاكل الصحية الخطيرة.