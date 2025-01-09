مال وأعمال

وزير المالية: سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 5 أعوام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 5 أعوام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الوزارة تمكنت من سداد حوالي 70 مليار جنيه للمصدرين خلال الخمس سنوات الماضية، استفادت منها حوالي 2500 شركة مصدرة.

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وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المستحقات المتأخرة للمصدرين حاليًا تقدر بحوالي 60 مليار جنيه، وقد تكون هناك زيادات طفيفة في هذا المبلغ.

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وأكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات المصدرين، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من الأولويات الهامة للدولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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