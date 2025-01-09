عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 24.1% في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 12:15 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر مقابل 25.5% في نوفمبر الماضي.

رجحت نتائج استطلاع حديث أمس الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللًا انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2% مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر.

وقالت محللة في إتش.سي للأوراق المالية هبة منير: “نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1% على أساس سنوي، وإلى 0.2% على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضروات والفواكه نسبيًا بسبب العوامل الموسمية”.

ارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه سجل تراجعًا في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023، وفقا لـ””.