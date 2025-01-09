مال وأعمال

عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 24.1% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 24.1% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 12:15 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر مقابل 25.5% في نوفمبر الماضي.

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رجحت نتائج استطلاع حديث أمس الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

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وأظهر متوسط توقعات 13 محللًا انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2% مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر.

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وقالت محللة في إتش.سي للأوراق المالية هبة منير: “نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1% على أساس سنوي، وإلى 0.2% على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضروات والفواكه نسبيًا بسبب العوامل الموسمية”.

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ارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه سجل تراجعًا في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023، وفقا لـ””.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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