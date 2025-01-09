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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال في يناير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 10:12 مساءً - العربية نت _ قال متعاملون اليوم الخميس، إن شركة النفط السعودية “أرامكو” وشركة سوناطراك الجزائرية، خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في يناير بما يتراوح بين 1.6 و6%، مقارنة مع ديسمبر بسبب ضعف الطلب على الوقود.
وأوضح المتعاملون أن أرامكو خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر يناير/كانون الثاني 10 دولارات إلى 625 دولارا للطن، و15 دولارا للبوتان إلى 615 دولارا للطن.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكمادة أولية لتصنيع بتروكيماويات أخرى.
وذكر المتعاملون، أن سوناطراك خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان في يناير 35 دولارا للطن إلى 550 دولارا وبمقدار 25 دولارا لطن البوتان إلى 560 دولارا.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
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وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ومنطقة البحر الأسود بما في ذلك تركيا.
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