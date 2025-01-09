مال وأعمال

أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال في يناير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال في يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 10:12 مساءً - العربية نت _ قال متعاملون اليوم الخميس، إن شركة النفط السعودية “أرامكو” وشركة سوناطراك الجزائرية، خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في يناير بما يتراوح بين 1.6 و6%، مقارنة مع ديسمبر بسبب ضعف الطلب على الوقود.

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وأوضح المتعاملون أن أرامكو خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر يناير/كانون الثاني 10 دولارات إلى 625 دولارا للطن، و15 دولارا للبوتان إلى 615 دولارا للطن.

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ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكمادة أولية لتصنيع بتروكيماويات أخرى.

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وذكر المتعاملون، أن سوناطراك خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان في يناير 35 دولارا للطن إلى 550 دولارا وبمقدار 25 دولارا لطن البوتان إلى 560 دولارا.

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وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

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وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ​​ومنطقة البحر الأسود بما في ذلك تركيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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