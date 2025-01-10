دويتشه بان الألمانية تدرس تأسيس صندوق بنية تحتية بقيمة 150…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يناير 2025 01:12 صباحاً - العربية نت _ أكد رئيس مجلس الإشراف على شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) فيرنر جاتسر، وجود حاجة إلى إنشاء صندوق بنية تحتية بقيمة 150 مليار يورو (155 مليار دولار) لتمويل شبكة السكك الحديدية المتعثرة في البلاد على المدى الطويل.

وقال في تصريحات لمجلة فوكوس الألمانية التي نُشرت اليوم الخميس: “تعاني السكك الحديدية من مشاكل ويجب أن تتحسن. البنية التحتية قديمة جدًا ومعرضة لأعطال.”

وأضاف: “أعتقد أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 150 مليار يورو للاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة.”، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضح أن الديون التي سيتعين على الحكومة تحملها في هذا الصدد يمكن التحكم فيها في ضوء انخفاض معدل الديون، وقال: “يجب تهيئة الظروف حتى نتمكن من الاستثمار بسرعة أكبر.”

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج قد اقترح في أوائل عام 2024 إنشاء صندوق للبنية التحتية، يشارك فيه مستثمرو القطاع الخاص، من أجل تمويل البنية التحتية في البلاد. لكن لم يتم بعد تحديد التفاصيل الدقيقة حول هذا الصندوق.