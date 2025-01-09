نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الثانية لمنظومة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 11:07 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

أضافت عبد العال أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.

وأشارت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.

الإيصال الإلكترونيرشا عبد العالمصلحة الضرائب