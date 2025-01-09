نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لبنان يتخذ خطوة حاسمة بعد انتخاب عون رئيسًا: تكليف اللواء حسان عودة بقيادة الجيش مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور بارز عقب انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، عن قرار عاجل بتكليف رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة بقيادة الجيش بشكل مؤقت.

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الخميس 9 يناير 2025، وسيستمر حتى تعيين قائد جديد للجيش.

يأتي هذا القرار عقب جلسة تاريخية للبرلمان اللبناني شهدت انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في الجولة الثانية من التصويت، حيث حصل على دعم واسع بـ99 صوتًا من أصل 128 نائبًا حضروا الجلسة بكامل هيئتهم.

الخطوة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة في ظل التحولات السياسية والعسكرية التي يشهدها لبنان، وسط ترقب لتعيينات قادمة قد تؤثر على استقرار المؤسسة العسكرية.