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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الغموض في برشلونة بشأن مشاركة داني أولمو في نهائي كأس السوبر الأحد المقبل بعد مران الفريق اليوم الخميس خلف الأبواب المغلقة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حيث تقام هذه البطولة.

غموض حول مشاركة أولمو في نهائي السوبر

وأجرى برشلونة التدريبات في مجموعتين حيث أجرى اللاعبون الأساسيون في مباراة نصف النهائي التي فازوا فيها على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين تدريبات استشفائية، بينما أجرى باقي اللاعبين تدريبًا قويًا داخل الملعب.

وظل اللاعبون الأساسيون في المباراة أمام أتلتيك بلباو في فندق المعسكر، بينما تمرن اللاعبون الاحتياطيون وباقي الفريق في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجانب الملعب الذي يحمل نفس الاسم حيث تقام البطولة، وفقًا لمصادر من برشلونة.

وينتظر برشلونة معرفة خصمه في النهائي بين الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية المقامة حاليًا بين ريال مدريد ومايوركا.

وكان المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قد قرر الأربعاء منح الضوء الأخضر لمشاركة أولمو وباو فيكتور "بشكل مؤقت حتى يتم تسوية هذا الطعن نهائيًا".

وتعود الفصول الأولى في قضية أولمو للصيف الماضي، عندما استغلت إدارة برشلونة الإصابة القوية للمدافع الدنماركي لأندرياس كريستنسن لقيد أولمو، الذي كان أحد أكبر صفقات النادي الكتالوني قبل بداية الموسم.

إلا أن الإدارة لم تقدم في الوقت المسموح، منتصف ليل 31 ديسمبر (كانون الثاني) 2024، الضمانات الكافية لاستيفاء شروط اللعب المالي النظيف (القاعدة 1:1) الخاصة برابطة "الليغا".