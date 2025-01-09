نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعلن استلام 13 طائرة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي اليوم الخميس استلام بلاده 13 طائرة حديثة ضمن خطة تحديث الأسطول الجوي، مشيرا إلى وجود خطة شاملة لتعزيز قدرات النقل الجوي العراقي.

وقال الصافي إن "الطائرات المستلمة تتضمن 6 طائرات من طراز بوينغ ماكس، وطائرتين من طراز دريم لاينر (بوينغ)، و5 طائرات من طراز إيرباص".

وأضاف أن "الوزارة تستهدف استلام 31 طائرة حديثة بحلول عام 2027".

وأكد أن "هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وخطة شاملة لتعزيز قدرات النقل الجوي ومواكبة أحدث المعايير العالمية".

وشدد على أن "الخطط الموضوعة تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين".