نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: حصول هيئة الدواء على مستوى النضج الثالث من الصحة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 11:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى “النضج الثالث” من منظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطوة هامة في دعم صناعة الدواء المصرية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الاعتماد يعني أن أي دواء أو مصنع دواء معتمد من هيئة الدواء المصرية سيحظى بالاعتراف الفوري من العديد من الدول والمنظمات الدولية، ما يسهل عملية تصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذا الاعتماد سيسهم في تجاوز العقبات التي كانت تواجه صادرات الأدوية المصرية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأدوية في بعض الدول التي كانت تتطلب وقتًا طويلًا.

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