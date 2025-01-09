مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على WATCH IT

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل إقامة جبرية في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على WATCH IT، وذلك بعدما عرض أول حلقتين منه، والذى تلعب بطولته هنا الزاهد.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث العمل حول سلمى التي تقدم شخصيتها هنا الزاهد، وهي صيدلانية وتُتهم بقتل زوجها في الحلقات الأولى، الأمر الذي يجعلها تمر بالعديد من الأزمات النفسية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويجسد محمد الشرنوبي ضمن الأحداث شخصية موسى وهو بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور عايدة وهي والدة الشرنوبي وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج.

إقامة جبرية يقدم هنا الزاهد بشكل جديد

ويعد إقامة جبرية، من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية، ويحمل مفاجآت عديدة، حيث تبتعد من خلاله هنا الزاهد عن الكوميديا التي اعتادت تقديمها وحققت بها نجاحات ملحوظة في السنوات الماضية.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويضم مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

اخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، والذي انطلق عرضه ضمن موسم أفلام رأس السنة، وتقدم هنا خلال أحداث الفيلم شخصية سارة التي تتقابل بالصدفة مع ياسين الذي يقدم دوره هشام ماجد، وتجمعهما قصة حب، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي.

ابطال فيلم بضع ساعات في يوم

ويضم فيلم بضع ساعات في يوم ما بطولة نخبة من النجوم، ومنهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، خالد أنور، حنان سليمان، وعبير منير، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.