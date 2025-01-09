انت الأن تتابع خبر روائع أوركسترا السعودية لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الموسيقى السعودية عن تنظيم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام متتالية من السادس عشر إلى الثامن عشر من يناير 2025، إذ يقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض ، الأمر الذي يعمل على إثراء المشهد الثقافي للبلاد ، فبعد رحلات طويلة في عواصم العالم المختلفة أُتيحت الفرصة إلى محبي نغملت الأوركسترا الاستماع لها في العاصمة الرياض للمرة الأولى في تاريخها.

ومن الجدير بالذكر أن الأوركسترا السعودية قدمت مجموعة حفلات في عواصم العالم المختلفة مثل: لندن، وباريس، وطوكيو، والمكسيك، ونيويورك ، حيث لاقت استحسان الجمهور المحب لهذا الفن ، إذ تضمنت العروض تقديم أعمال موسيقية عالمية وأخرى مستوحاة من التراث السعودي ، مما أظهر التنوع الثقافي والتميز الفني الذي تمتاز به السعودية.

روائع الأوركسترا السعودية

الأوركسترا والكورال الوطني السعودي هي فرقة موسيقية وطنية سعودية ، تحت مظلة هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة السعودية ، وتأسست عام 2021 ، لتمثيل السعودية في المحافل المحلية والعالمية.

وتعتبر "روائع الأوكسترا السعودية" مبادرة من هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية، تجوب خلالها الفرقة الوطنية عدد من المدن العالمية ، لتقديم الموسيقى السعودية.

فقد بدأت بباريس عاصمة فرنسا ، ثم مدينة مكسيكو في المكسيك ، ثم نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شاركت السعودية في مهرجان البحرين الدولي 32 بالمنامة ، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار في أكتوبر2023، وقدمت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي الأغاني السعودية تصاحبها عروض أدائية لمختلف الألوان الشعبية من مختلف مناطق السعودية.