نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: توسيع شبكة صيدليات الإسعاف لضمان توفير الأدوية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على ضمان توفير المخزون الآمن من الأدوية الاستراتيجية في مصر، من خلال اجتماعات دورية مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ورؤساء هيئات الشراء الموحد وهيئة الدواء.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهدف هو ضمان توفر جميع الأدوية والمواد الخام في الصيدليات، بالإضافة إلى توسيع شبكة صيدليات الإسعاف لتكون مرجعية رئيسية للمواطنين في حالات الطوارئ.

وأشار مدبولي إلى أنه يتم وضع خطة تنفيذية لزيادة عدد صيدليات الإسعاف في مختلف المناطق، مع الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتوفير هذه الخدمة.

وأضاف أن هناك حوالي 80 ألف صيدلية في مصر تشمل القطاع الخاص والهيئات الحكومية، ولكن التركيز الأكبر سيكون على صيدليات الإسعاف لتلبية احتياجات المواطنين في جميع الجمهورية.

الأدويةمجلس الوزراءمصطفى مدبولي