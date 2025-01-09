قبل عرضه.. تارا عماد تطرح البوستر التشويقي لـ فيلم «لأول مرة»

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة تارا عماد في فيلم «لأول مرة»، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة، ويعد ثاني بطولة تارا في السينما.

فيلم «لأول مرة» يطرح البوستر التشويقي

وكشفت تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لفيلم «لأول مرة»، معلقة: «حاجات كتير ممكن تحصل لأول مرة وتغير حياتنا للأبد، البوستر التشويقي لفيلم لأول مرة، قريبًا في السينمات في مصر».

موعد طرح فيلم «لأول مرة»

ومن المقرر طرح فيلم «لأول مرة» في دور العرض الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري، يأتي ذلك بعد العرض الأول للفيلم في الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي تنطلق اليوم الخميس 9 يناير.

قصة فيلم «لأول مرة»

يجمع فيلم «لأول مرة» بين الدراما الرومانسية والتفاصيل الاجتماعية، ليقدم للجمهور رؤية جديدة لقصة حب وصراعات من نوع خاص.

أبطال فيلم «لأول مرة»

ويضم فيلم لأول مرة بطولة تارا عماد، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم، عمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

آخر أعمال تارا عماد

وكان آخر أعمال الفنانة تارا عماد هو فيلم «آخر ليالي الصيف» والذي تدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعودان بعد عامين من وفاة جدهم لتوديع منزل طفولتهم في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر، من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين، إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.