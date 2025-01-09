شاهد.. صورة من كواليس مسلسل الشرنقة رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان احمد داود عبر حسابه بموقع انستجرام، أول صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد الشرنقة، الذي من المقرر عرضه رمضان 2025

صورة من كواليس مسلسل الشرنقة رمضان 2025

وظهر داود بصحبة المخرج محمود عبدالتواب في الصورة، بلوك مختلف اعتمد على شنب ولحية خفيفة، كما أمسك بكلاكيت التصوير، وكتب أحمد داود: بسم الله توكلنا على الله، رمضان 2025 إن شاء الله.

قصة مسلسل الشرنقة

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي غامض، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش العمل قضية غسيل الأموال، ويقدم أحمد داود خلاله شخصية مُحاسب، فيما تظهر مريم الخشت بشخصية زوجته بالعمل.

أبطال مسلسل الشرنقة

والشرنقة مكون من 15 حلقة، من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

احدث اعمال احمد داود

ومن ناحية اخري، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة" مع المخرج يحيى إسماعيل، ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

اخر اعمال أحمد داود

وكان اخر اعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي يجمعه بـ منة شلبي، ويتناول قصة فتاة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة.

أبطال فيلم الهوي سلطان

وفيلم الهوي سلطان من بطولة أحمد داود، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.