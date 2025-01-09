انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى 959 ألف برميل في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 11:15 صباحاً - _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت 959 ألف برميل إلى 414.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لهبوط قدره 184 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 45 ألف برميل يوميا.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه إلى 93.3%.

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وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 6.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 237.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 6.1 مليون برميل إلى 128.9 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 600 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 278 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع صافي صادرات الخام بمقدار 776 ألف برميل يوميا إلى 3.08 مليون برميل يوميا.