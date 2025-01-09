وزير الاستثمار: صرف كامل مستحقات الشركات التصديرية دون خصم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه فيما يخص المديونات الضريبية فإنه تم الاتفاق على صرف كامل المبالغ المستحقة دون خصم قيمة الضرائب المستحقة، وذلك للتغلب على التأخير في صرف الأموال للشركات.

وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء استجابة لدعم الشركات وتشجيعها على الاستمرار في الأنشطة التصديرية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير بسرعة وكفاءة، حيث سيتم بدء الصرف من أول يوليو 2024 حتى يونيو 2025 على أن يتم سداد المستحقات في غضون 90 يومًا.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن البرنامج يشمل تخصيص حصص لكل قطاع تصديري، مع مراعاة معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الشركات.

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، يهدف إلى زيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة قيمة البرنامج وتعزيز موازنة صندوق دعم الصادرات من خلال البحث عن مصادر إضافية للتمويل.