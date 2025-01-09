للوقاية من تليف الكلى .. 5 أطعمة أضفها لنظامك الغذائي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يمكن تقليل خطر الإصابة بتليف الكلى بشكل كبير من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من الأطعمة المفيدة. في هذا التقرير، ينتعرض أفضل الأطعمة التي تساهم في الوقاية من تليف الكلى.

البنجر:

يتميز البنجر بغناه بمضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية أنسجة الكلى من التلف الناتج عن الشوارد الحرة في الجسم.

التوت البري:

يعد التوت البري من الأطعمة المفيدة لصحة الكليتين، حيث يحمي من التهاب المسالك البولية من خلال منع البكتيريا الضارة من الالتصاق بها. كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل خطر الإصابة بتليف الكلى.

البطاطا الحلوة:

تلعب البطاطا الحلوة دورًا مهمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم وضبط ضغط الدم، مما يعزز صحة الكلى ويقلل من خطر إصابتها بالأمراض، بما في ذلك التليف. ويعود ذلك إلى محتواها الغني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم.

الثوم:

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يساهم في حماية الكليتين بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على خفض ضغط الدم والكوليسترول.

السبانخ:

تعتبر السبانخ مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من التليف. لكن يجب تناولها باعتدال، حيث إن الإفراط في تناولها قد يزيد من خطر الإصابة بالحصوات الكلوية بسبب احتوائها على الأوكسالات.

من خلال تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تقليل خطر تليف الكلى والحفاظ على صحة كليتيك.